В ВОЗ готовятся к "ядерному инциденту" на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Ханан Балхи рассказал об угрозах операции США и Израиля в Иране для населения всего региона.

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следят за ходом вооруженного конфликта на Ближнем Востоке и готовятся к сценарию с применением ядерного оружия или нападением на ядерный объект. Соответствующий комментарий в интервью западному новостному изданию Politico сделала директор регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.

Наихудший сценарий - это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего. Как бы мы ни готовились, ничего не может предотвратить последствия ущерба, который будет нанесен региону и всему миру. Если это все-таки произойдет, последствия будут ощущаться десятилетиями. Ханан Балхи, эксперт ВОЗ

Чиновница заметила, что рабочих персонал ВОЗ готов к ядерному инциденту "в более широком смысле". Они не исключают использования одной из сторон конфликта атомной бомбы. Также ракетные удары по иранским нефтяным объектам могут вызвать серьезные последствия для здоровья местного населения. В том числе, они могут негативно сказаться на увеличение количества респираторных заболеваний в регионе. Ханан Балхи охарактеризовала таки е нападения на Иран "трагическими и неприемлемыми". После израильских атак значительно пострадала система здравоохранения Ливана. Сейчас речь идет о доступом к качественной еде, чистой воде, перебоях в оказании медицинской помощи".

