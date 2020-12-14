В ВОЗ заявили, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусу

Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусу и сможет доставить подарки детям по всему миру. Об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.
Она сообщила, что недавно общалась с Санта-Клаусом, он рассказал ей, что чувствует себя хорошо. К тому же, у него есть иммунитет.
Более того, подчеркнула ван Керкхове, многие мировые лидеры сообщили ВОЗ, что ослабили ограничительные меры, чтобы "Санта-Клаус мог доставлять подарки детям по всему миру".
Специалист ВОЗ советовала детям лечь пораньше спать перед Рождеством и не волноваться.
Власти Британии извинились за рекламу с заболевшим COVID-19 Санта-Клаусом.
Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)
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