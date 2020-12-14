В ВОЗ заявили, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусу

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что общалась с Санта-Клаусом.

Санта-Клаус обладает иммунитетом к коронавирусу и сможет доставить подарки детям по всему миру. Об этом на брифинге заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

Она сообщила, что недавно общалась с Санта-Клаусом, он рассказал ей, что чувствует себя хорошо. К тому же, у него есть иммунитет.

Более того, подчеркнула ван Керкхове, многие мировые лидеры сообщили ВОЗ, что ослабили ограничительные меры, чтобы "Санта-Клаус мог доставлять подарки детям по всему миру".

Специалист ВОЗ советовала детям лечь пораньше спать перед Рождеством и не волноваться.

Власти Британии извинились за рекламу с заболевшим COVID-19 Санта-Клаусом.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)