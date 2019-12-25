В ВОЗ прокомментировали необходимость перчаток в общественных местах. С заявлением выступила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.
У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования.
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России
Она отметила, что из-за пандемии в мире появляется много информационного мусора, поэтому следует проанализировать положительные и отрицательные моменты.
Ранее в ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы.
Фото: pixabay.com
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