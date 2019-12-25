Из-за пандемии в мире появляется много информационного мусора.

В ВОЗ прокомментировали необходимость перчаток в общественных местах. С заявлением выступила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.

У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Она отметила, что из-за пандемии в мире появляется много информационного мусора, поэтому следует проанализировать положительные и отрицательные моменты.

Ранее в ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы.

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