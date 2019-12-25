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В ВОЗ прокомментировали необходимость перчаток в общественных местах
Сегодня, 9:56
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matveyvn

В ВОЗ прокомментировали необходимость перчаток в общественных местах

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Из-за пандемии в мире появляется много информационного мусора.

В ВОЗ прокомментировали необходимость перчаток в общественных местах. С заявлением выступила официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.

У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования.

Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Она отметила, что из-за пандемии в мире появляется много информационного мусора, поэтому следует проанализировать положительные и отрицательные моменты.

Ранее в ВОЗ заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы.

Фото: pixabay.com

Теги: воз, пандемия, перчатки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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