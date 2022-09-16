В ВОЗ призвали страны быть готовыми к реагированию на новый штамм коронавируса

Майкл Райан рассказал, что на характеристику более опасного штамма ковида уйдет больше времени из-за уменьшения числа исследований.

В ВОЗ призвали страны и их системы здравоохранения быть готовыми к реагированию на новый, более опасный штамм коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление в ходе сессии регулярных вопросов и ответов от Всемирной организации здравоохранения сделал руководитель программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Трансляция мероприятия велась в социальных сетях. Эксперт обратил внимание на улучшение эпидемиологической обстановки в борьбе с ковидом на мировой арене. При этом он напомнил о том, что значительная часть населения планеты до сих пор не вакцинирована.

Мы видим признаки, что ситуация улучшается. Но мы также знаем, что есть очень много людей в мире, кто не защищен, и есть много очень слабых систем. Мы не знаем, как этот вирус продолжит эволюционировать. Майкл Райан, сотрудник ВОЗ

Эксперт полагает, что из-за уменьшения количества проводимых тестов и исследований генома коронавируса у специалистов утрачена возможность быстро обнаруживать новый вариант ковида. ВОЗ предполагает возможное "отступление" с занимаемых позиций в случае появления более заразного и вирулентного штамма.

Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)