Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о хорощей тенденции по снижению уровня погибших от ковида.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что конец пандемии COVID-19 близок, а мир в эпидемиологическом плане еще никогда не был в настолько хорошей ситуации для того, чтобы победить проблему. Соответствующей информацией чиновник поделился на пресс-конференции с журналистами.

На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок. Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Эксперт в очередной раз настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп. По данным ВОЗ, в этой категории оказываются пожилые граждане, сотрудники медицинской помощи. Аналитики призывают добиться минимум 70% охвата населения массовой вакцинацией.

Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)