Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о падении показателя по количеству жертв ковида с февраля текущего года.

Глава Всемирной организации по здравоохранению Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о снижении числа смертей от COVID-19. Соответствующее заявление эксперт сделал на пресс-конференции с журналистами в Женеве. Он пояснил, что показатель летальных исходов с зараженными ковидом пациентами продолжает падать. С февраля 2022 года еженедельное количество смертей сократилось на 80%.

Глобальный всплеск заболеваемости и смертности продолжается. Это очень обнадеживает, но у нас нет никаких гарантий продолжения этой тенденции. Число еженедельных смертей упало на 80% с февраля. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Напомним, что согласно официальной статистике от 28 августа 2022 года, во всем мире с начала пандемии коронавирусной инфекции врачами зарегистрировано более 598 миллионов подтвержденных случаев заболевания, а также свыше 6,4 миллиона смертей.

ВОЗ: на прошлой неделе каждые 44 секунды от COVID-19 умирал человек.

Фото и видео: WHO

