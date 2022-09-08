ВОЗ: на прошлой неделе каждые 44 секунды от COVID-19 умирал человек

Глава ВОЗ рассказал о статистике по заражению и смертям от ковида.

Во Всемирной организации по здравоохранению заявили, что на прошлой неделе каждые 44 секунды от COVID-19 умирал человек. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга поделился генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что количество летальных исходов от коронавирусной инфекции медленно снижается. С февраля этот показатель упал на 80%. Однако нет гарантий в том что подобная тенденция сохранится. Ранее на мероприятии Мария ван Керкхове объявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. Согласно статистическим данным ВОЗ, за последнее время ежедневно медики выявляют порядка 4,4 - 4,5 млн случаев заражения ковидом, а также регистрируется примерно 67-68 тысяч смертей пациентов. При этом в ряде государств фиксируются увеличенные показатели. Для примера, речь идет о Северной и Южной Америке.

Глава европейского ВОЗ призвал к одновременной вакцинации против гриппа и COVID-19.

Фото и видео: WHO