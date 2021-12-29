В ВОЗ призвали не затронутые "омикроном" страны принять меры против его возможного распространения

Этот штамм движется быстрее и шире, чем любой другой вариант коронавируса, отметили в организации.

В Всемирной организации здравоохранения призвали не затронутые штаммом коронавируса "омикрон" государства принять меры против распространения этой мутации. Об этом заявил в ходе брифинга глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В списке рекомендованных мер – использование средств индивидуальной защиты, вакцинация базовыми и бустерными дозами, качественная вентиляция помещений, а также соблюдение гигиены рук.

У стран, еще не затронутых вспышкой омикрон-варианта, есть закрывающееся окно возможностей действовать сейчас и планировать на случай непредвиденных обстоятельств. Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ

Кроме того, Клюге призвал обеспечить уход на карантин тех людей, у которых были обнаружены признаки заражения "омикроном". По его словам, данный штамм движется быстрее и шире, чем любой другой вариант коронавируса, выявленный прежде.

Ранее в Центре Гамалеи заявили о риске подъема заболеваемости COVID-19 из-за "омикрона".

Видео: Facebook / WHO Regional Office for Europe