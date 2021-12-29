В Центре Гамалеи заявили о риске подъема заболеваемости COVID-19 из-за "омикрона"

Ухудшение эпидобстановки ожидается в конце января.

На территории России ожидается ухудшение эпидемиологической обстановки из-за омикрон-штамма коронавируса. Об том в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Специалист уточнил, значительный подъем заболеваемости COVID-19 может произойти уже в конце текущего месяца.

Абсолютно уверен, что до конца января – в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом "омикрон". Денис Логунов, замдиректора Центра им. Гамалеи

По словам эксперта, данная мутация коронавируса распространяется быстрее, однако количество госпитализаций и летальных исходов в сравнении с предыдущими штаммами ниже.

В ноябре 2021 года Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Известно, что данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее доктор Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса.

Видео: Youtube / Соловьев Live