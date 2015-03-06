Будет ли третья волна пандемии коронавируса — зависит от поведения людей.

В ВОЗ оценили вероятность третьей волны COVID-19. С заявлением выступила официальный представитель организации Мелита Вуйнович в эфире "России-1".

По её словам, будет ли третья волна пандемии коронавируса — зависит от поведения людей.

Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Она заявила, что если люди не будут осторожны, то третья волна возможна.

Вуйнович отметила, что говорить о спаде пандемии можно будет говорить, когда количество заболевших по всему миру упадёт ниже эпидемиологического порога.

Ранее мы писали, что в десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии.

Видео: Смотрим.ру