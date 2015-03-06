В ВОЗ оценили вероятность третьей волны COVID-19. С заявлением выступила официальный представитель организации Мелита Вуйнович в эфире "России-1".
По её словам, будет ли третья волна пандемии коронавируса — зависит от поведения людей.
Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет.
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России
Она заявила, что если люди не будут осторожны, то третья волна возможна.
Вуйнович отметила, что говорить о спаде пандемии можно будет говорить, когда количество заболевших по всему миру упадёт ниже эпидемиологического порога.
Ранее мы писали, что в десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии.
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