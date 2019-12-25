Раньше всего новую мутацию выявили в Великобритании и Нигерии.

В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на работу исследователей из шотландии.

Новый "британский" штамм коронавируса получил название B1525. Учёные из Эдинбурга секвенировали образцы из Дании, Великобритании, Нигерии, США, Франции, Ганы, Канады, Австралии, Иордании и Испании.

Раньше всего новую мутацию выявили в Великобритании и Нигерии.

Накануне в ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса выявили в 33 странах Европы.

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