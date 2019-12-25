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В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии
Сегодня, 8:58
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matveyvn

В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии

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Раньше всего новую мутацию выявили в Великобритании и Нигерии.

В десяти странах обнаружен новый штамм коронавируса из Британии. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на работу исследователей из шотландии.

Новый "британский" штамм коронавируса получил название B1525. Учёные из Эдинбурга секвенировали образцы из Дании, Великобритании, Нигерии, США, Франции, Ганы, Канады, Австралии, Иордании и Испании.

Раньше всего новую мутацию выявили в Великобритании и Нигерии.

Накануне в ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса выявили в 33 странах Европы.

Фото: pixabay.com

Теги: британский штамм, великобритания, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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