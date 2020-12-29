  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:43
73
matveyvn
Код вставки плеера

В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса выявили в 33 странах Европы

0 0

Новые мутации инфекции представляют большую неопределенность и риск.

В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса выявили в 33 странах Европы. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Вакцины, с одной стороны, вселяют надежду.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

По его словам, новые мутации инфекции представляют большую неопределенность и риск, поэтому вызывают озабоченность.

Также Клюге заявил, что в 30 странах наблюдалось значительное снижение количества заболевших коронавирусом за последние две недели. Это, подчеркнул директор бюро, на семь стран больше, чем 14 дней назад.

Ранее главы ВОЗ и госкомитета здравоохранения КНР обсудили проблему происхождения COVID-19.

Видео: WHO Europe

Теги: воз, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии