В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса выявили в 33 странах Европы. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.
Вакцины, с одной стороны, вселяют надежду.
Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ
По его словам, новые мутации инфекции представляют большую неопределенность и риск, поэтому вызывают озабоченность.
Также Клюге заявил, что в 30 странах наблюдалось значительное снижение количества заболевших коронавирусом за последние две недели. Это, подчеркнул директор бюро, на семь стран больше, чем 14 дней назад.
Ранее главы ВОЗ и госкомитета здравоохранения КНР обсудили проблему происхождения COVID-19.
Видео: WHO Europe
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