Новые мутации инфекции представляют большую неопределенность и риск.

В ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса выявили в 33 странах Европы. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Вакцины, с одной стороны, вселяют надежду. Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

По его словам, новые мутации инфекции представляют большую неопределенность и риск, поэтому вызывают озабоченность.

Также Клюге заявил, что в 30 странах наблюдалось значительное снижение количества заболевших коронавирусом за последние две недели. Это, подчеркнул директор бюро, на семь стран больше, чем 14 дней назад.

Ранее главы ВОЗ и госкомитета здравоохранения КНР обсудили проблему происхождения COVID-19.

Видео: WHO Europe