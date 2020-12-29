Главы ВОЗ и госкомитета здравоохранения КНР обсудили проблему происхождения COVID-19

Китай готов к взаимодействию со Всемирной организации здравоохранения.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и глава Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ма Сяовэй обсудили проблему происхождения COVID-19. Об этом сообщает китайский Минздрав.

В материале WeChat, опубликованном на странице китайского министерства здравоохранения, говорится о том, что стороны высказали друг другу мнения по поводу продвижения научного сотрудничества в вопросах, которые касаются происхождения новой коронавирусной инфекции.

Глава Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ма Сяовэй заявил, что Китай готов к взаимодействию со Всемирной организации здравоохранения.

Ранее глава ВОЗ считает, что равный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире оказался под угрозой.