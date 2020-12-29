Значительная часть мира может остаться "за бортом" вакцинации.

Глава ВОЗ считает, что равный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире оказался под угрозой Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, массовая вакцинация сейчас проводится в небольшом количестве стран — преимущественно богатых.

Гебрейесус заявил, что небогатые страны не имеют финансовой возможности приступить к массовой вакцинации. Заявление он сделал на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В то время как началось применение первых вакцин, обещание равного доступа подвергается серьезному риску. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

По его словам, значительная часть мира может остаться "за бортом" вакцинации, так как некоторые государства совершают сделки в обход международного механизма доступа к вакцинам — это увеличивает цены на препараты, однако, позволяет богатым странам получать их вперёд очереди.

Тедрос Аданом Гебрейесус назвал неправильным принцип, по которому молодые и здоровые жители богатых стран прививаются быстрее, чем работники здравоохранения и пожилые в бедных.

Ранее мы писали, что Иран зарегистрировал вакцину "Спутник V".

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