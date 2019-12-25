Мелита Вуйнович рассказала о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.

В ВОЗ объяснили низкую смертность среди россиян с коронавирусом. Об этом в беседе с журналистами RT рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Специалист рассказала, что властям удалось уберечь от коронавируса самую уязвимую группу от заражения COVID-19. Именно это и объясняет низкую смертность от инфекции по стране. Вуйнович заметила, что такая статистика стала возможной благодаря эпидемиологическим мерам, которые правительство предпринимает в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По словам медика из ВОЗ, вирус наиболее опасен для людей старше 65 лет. В Россия доля пациентов из данной категории составляет всего 20 процентов. Мелита Вуйнович также оценила то, что российская система здравоохранения организована системно, а зараженные могут получать необходимое лечение.

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