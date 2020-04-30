Там посчитали, что первые две недели мая станут для России ключевыми.

В ВОЗ допустили ослабление ограничений в России с 12 мая. Заявление сделала официальный представитель всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

Она сказала, что первые две недели мая станут для России ключевыми, так как именно в этот период должно закончиться распространение вируса, после которого начнёт падать количество новых случаев инфицирования. Поэтому, по словам Вуйнович, 12 мая — это логичная дата, чтобы рассматривать ослабление ограничений.

При этом она обратила внимания, что в нынешней ситуации при частичном снятии режима самоизоляции нужно рассматривать каждый регион в отдельности.

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