Профессор сравнил уровни смертности от коронавируса и свиного гриппа

Ученый отметил, что показатели количества больных в реанимации в 2009 году и сейчас несопоставимы.

Коронавирусная инфекция COVID-19 страшнее, чем вирус H1N1, который является возбудителем свиного гриппа и был причиной пандемии в 2009 году. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на профессора Андрея Шульдякова, заведующего кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета.

Ученый отметил, что показатели количества больных в реанимации в 2009 году и сейчас несопоставимы. Из ста пациентов, которые подключены к ИВЛ, умирает почти половина. Специалист уверен, что ограничительные меры в РФ оправданы, поскольку они позволили сохранить жизнь большему числу людей.

На сегодняшний день в России зафиксировано 106 498 случаев заболевания COVID-19, 11 619 человек выздоровело, 1 073 человека умерло.

В ВОЗ заявили, что вторая волна коронавируса неизбежна.

Фото: Piter.TV