Мария Ван Керкхове прокомментировала высказывание Бориса Джонсона о повышенной смертельности мутации.

В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса. В Всемирной организации здравоохранения прокомментировали слова премьер-министра Бориса Джонсона о росте числа погибших пациентов от новой мутации инфекции. Глава технической группы ВОЗ управления по ЧС Мария Ван Керкхове заявила, что повышенный уровень смертности может быть связан с перегрузкой местной системы здравоохранения.

Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев . Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка, у вас увеличится летальность, потому что система перегружена Мария Ван Керкхове, представитель ВОЗ

Напомним, что накануне в Лондоне рассказали, что новая "британская" мутация на 30 процентов более смертоноснее, чем ранее известная, а также на 70 процентов более заразная. Борис Джонсон уточнил, что о скором выходе страны из локдауна не может быть речи, так как больницы все еще не справляются с потоком новых пациентов с коронавирусом.

В ВОЗ не обнаружили связи между прививками Pfizer и случаями смерти пожилых пациентов.

Фото и видео: WHO

