В ВОЗ не обнаружили связи между прививками Pfizer и случаями смерти пожилых пациентов

Подкомитет ВОЗ одобрил использование препарата BNT162b2 с учетом имеющихся рисков.

Всемирная организация здравоохранения не обнаружила связи между прививками от компаний Pfizer и BioNTech и случаями смерти пожилых пациентов. Об этом сообщается в итоговом постановлении, выпущенном по результатам онлайн-встречи подкомитета ВОЗ по вопросу безопасности вакцин. Эксперты заявили, что не нашли доказательств того, что прививка препарата стала причиной смертей пожилых пациентов.

Нынешние сообщения не предполагают какого-либо неожиданного или подозрительного роста летальности у людей с хрупким здоровьем и пожилых, или же каких-либо необычных характеристик негативных событий после назначения BNT162b2 заявление подкомитета ВОЗ

В ситуации разбирались приглашенные специалисты из Европейского медицинского агентства, Центра мониторинга Упсалы. Они проанализировали случаи летального исхода после вакцинации пациентов. По мнению экспертов, число таких случаев соответствует "ожидаемой смертности от всех причин". В результате ВОЗ считает, что прививки препаратом BNT162b2 с учетом рисков "остаются благоприятными для пожилых".

Мурашко рассказал о международном признании вакцины "Спутник V".

Фото: WHO