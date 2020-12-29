Мурашко рассказал о международном признании вакцины "Спутник V"

В Минздраве напомнили о сотрудничестве с ВОЗ по регистрации препарата.

Михаил Мурашко рассказал журналистам о международном признании вакцины "Спутник V". Глава министерства здравоохранения отметил, что многие страны одобрили использование российского препарата для профилактики коронавируса.

Многие страны сегодня активно одобряют применение российской вакцины "Спутник V", в том числе идет активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Матвиенко заявила, что у нее есть антитела к коронавирусу.

Видео: Facebook/Szijjártó Péter