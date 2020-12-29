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Мурашко рассказал о международном признании вакцины "Спутник V"

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В Минздраве напомнили о сотрудничестве с ВОЗ по регистрации препарата.

Михаил Мурашко рассказал журналистам о международном признании вакцины "Спутник V". Глава министерства здравоохранения отметил, что многие страны одобрили использование российского препарата для профилактики коронавируса.

Многие страны сегодня активно одобряют применение российской вакцины "Спутник V", в том числе идет активное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Матвиенко заявила, что у нее есть антитела к коронавирусу.

Видео: Facebook/Szijjártó Péter

Теги: воз, минздрав, михаил мурашко, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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