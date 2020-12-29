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Мурашко заявил о преодолении критического дефицита лекарств в России
Сегодня, 13:33
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matveyvn

Мурашко заявил о преодолении критического дефицита лекарств в России

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Он отметил, что производство увеличило объёмы выпуска лекарств.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о преодолении критического дефицита лекарств в РФ. Об этом он рассказал журналистам.

По его словам, того дефицита лекарственных средств, который наблюдался осенью, уже нет.

Сегодня преодолены те критические моменты, которые были в осенний период.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, что производство увеличило объёмы выпуска лекарств. Однако, считает министр, ситуация по-прежнему требует тщательного контроля и донастройки в некоторых вопросах. 

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа 60% населения позволила предотвратить его сочетание с COVID.

Фото: pixabay.com

Теги: лекарства, минздрав рф, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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