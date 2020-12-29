Мурашко заявил о преодолении критического дефицита лекарств в России

Он отметил, что производство увеличило объёмы выпуска лекарств.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о преодолении критического дефицита лекарств в РФ. Об этом он рассказал журналистам.

По его словам, того дефицита лекарственных средств, который наблюдался осенью, уже нет.

Сегодня преодолены те критические моменты, которые были в осенний период. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он отметил, что производство увеличило объёмы выпуска лекарств. Однако, считает министр, ситуация по-прежнему требует тщательного контроля и донастройки в некоторых вопросах.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа 60% населения позволила предотвратить его сочетание с COVID.

Фото: pixabay.com