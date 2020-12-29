Глава Минздрава оценил прививочную кампанию против гриппа в 2020 году.

Михаил Мурашко заявил о том, что массовая вакцинация от гриппа 60% населения позволила предотвратить его сочетание с COVID-19. Об этом министр здравоохранения сообщил российским сенаторам во время правительственного часа в верхней палате парламента.

В 2020 году реализован пакет масштабнейших инновационных проектов. Например, вакцинация против гриппа - 60% населения, что позволило предотвратить сочетание инфекций гриппа и коронавируса. Сегодня этого нет Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, что ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что в прошлом году государству удалось выполнить план прививок в соответствии с национальным календарем. Мероприятие прошли успешно, несмотря на негативную эпидемиологическую обстановку.

Мурашко оценил значение маркировки лекарств.

Видео: YouTube / Совет Федерации