Мурашко оценил значение маркировки лекарств

Глава Минздрава рассказал, зачем чиновникам нужна маркировка лекарств.

Михаил Мурашко оценил значение маркировки лекарственных препаратов. Об этом министр здравоохранения сообщил в рамках выступления на пленарном заседании в Совете Федерации. Чиновник рассказал, что маркировка - это важный элемент, который позволяет экспертам прогнозировать объемы препаратов, оценивать качество лечения, которое получают пациенты.

На мой взгляд, система маркировки - очень важный элемент не только в прогнозировании объемов, не только объема качества и профилактики поступлений недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов. Система маркировки дает возможность, в том числе, и оценки качества терапии Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В Минздраве подчеркнули, что маркировка дает понятие того, сколько пациентов в конкретном регионе или в определенной больнице находится. Согласно протоколу терапии в единой системе отображаются соответствующие показатели. Там фиксируется, какой объем лекарственных препаратов потребляет медицинская организация.

Мурашко назвал "опасным вариантом" дистанционную торговлю рецептурными лекарствами.

Видео: YouTube / Совет Федерации