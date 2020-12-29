Глава Минздрава объяснил, что реклама лекарств не всегда возможна.

Михаил Мурашко назвал "опасным вариантом" дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Об этом министр здравоохранения сообщил во время выступления на открытии весенней сессии в верхней палате парламента. Чиновник ответил на вопрос сенатора о необходимости запрета рекламы лекарственных препаратов.

Рецептурные препараты - конечно же, рекламировать нельзя. Дистанционная торговля по рецептурным препаратам - достаточно опасный вариант развития событий. По безрецептурным мы пошли на это, по рецептурным - нет Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Представитель ведомства отметил, что российское законодательство сохраняет определенный учет баланса мнений по данному вопросу. Мурашко напомнил, что эта ситуация касается не только фармацевтических компаний и производителей. Также чиновник уверен, что информирование потребителей по ряду лекарств, в том числе, направленных на укрепление собственного иммунитета, необходимо. В качестве примера спикер привел витаминные препараты группы D.

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