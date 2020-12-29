Минздрав сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии

Михаил Мурашко назвал стоимость терапии в случае госпитализации пациента.

Минздрав России сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации рассказал глава профильного ведомства Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что разница в лечении - в 2,5 раза. Такая информация приводится в презентации, подготовленной чиновником.

В 2,5 раза стоимость случая COVID превышает стоимость случая внебольничной пневмонии при той же тяжести течения презентация Михаила Мурашко

В презентации объясняется, что тарифы на оплату лечения коронавирусного пациента, нуждающегося в госпитализации, власти устанавливают в соответствии с тяжестью заражения. При этом учитывается повышающий коэффициент относительной затратоемкости (3-4 для легкого протекания болезни и до 6-9 в тяжелом случае).

При условии базовой медицинской страховки (около 27 тысяч рублей) тарифы на оплату лечения пациента с COVID-19 в больнице составляет при легком варианте инфицирования около 107,8 тысяч рублей (в три раза больше, чем при аналогичном случае при внебольничной пневмонии), в тяжелом варианте - почти 242,5 тысячи рублей (показатель в два раза больше).

Минздрав: в России разработали 11 препаратов против коронавируса.