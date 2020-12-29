Михаил Мурашко рассказал, что сейчас дефицита препаратов от коронавируса в РФ не фиксируется.

Минздрав: в России разработали 11 препаратов против коронавируса. Об этом во время правительственного часа в Совете Федерации рассказал глава профильного ведомства Михаил Мурашко. Чиновник добавил, что все лекарства доказали свою эффективность в борьбе с заражением инфекцией.

Мы сложно и напряженно работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых препаратов Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт объяснил сенаторам, что проблема с обеспечением лекарственными препаратами особенно остро встала в странах, включая Россию, в самом начале пандемии COVID-19. По мнению Мурашко, государственные регуляторные механизмы справились с ситуацией. Чиновники смогли компенсировать дефицит препаратов, а также развернуть их производство.

Мурашко заявил, что средняя зарплата российских медиков выросла, несмотря на пандемию.

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