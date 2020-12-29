В России пациентам с инфекцией помогают около 550 тысяч медиков и 60 тысяч студентов.

Михаил Мурашко заявил, что средняя зарплата российских медиков выросла, несмотря на пандемию. Об этом глава Минздрава РФ сообщил сенаторам во время правительственного часа на открытии весенней сессии в верхней палате парламента.

Несмотря на сильные изменения в деятельности медицинских организаций, произошло снижение по определенным видам плановой госпитализации, сокращение объема платных услуг, в целом по стране был обеспечен рост заработной платы медицинских работников Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Чиновник объяснил, что помощь коронавирусным пациентам оказывают 550 тысяч работников медицинской службы. Активно привлекаются студенты средних и высших специализированных, научных учреждений. К работе привлечено более 60 тысяч студентов-волонтеров.

Мурашко оценил влияние коронавируса на экономику.

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