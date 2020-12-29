Глава Минздрава выступил в СФ на открытии весенней сессии заседаний.

Михаил Мурашко оценил влияние коронавируса на экономику. Об этом министр здравоохранения сообщил во время выступления в Совете Федерации на открытии весенней сессии верхней палаты парламента.

Новая коронавирусная инфекция ознаменовала собой не только новый этап развития здравоохранения как отрасли, но и макроэкономическое понятие.... Коронавирусная инфекция значительно поменяла ландшафт в целом экономики в стране и в мире Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от коронавируса.

Видео: Совет Федерации