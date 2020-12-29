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Мурашко оценил влияние коронавируса на экономику

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Глава Минздрава выступил в СФ на открытии весенней сессии заседаний.

Михаил Мурашко оценил влияние коронавируса на экономику. Об этом министр здравоохранения сообщил во время выступления в Совете Федерации на открытии весенней сессии верхней палаты парламента.

Новая коронавирусная инфекция ознаменовала собой не только новый этап развития здравоохранения как отрасли, но и макроэкономическое понятие.... Коронавирусная инфекция значительно поменяла ландшафт в целом экономики в стране и в мире

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от коронавируса.

Видео: Совет Федерации

Теги: минздрав, михаил мурашко, совет федерации, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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