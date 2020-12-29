Михаил Мурашко оценил влияние коронавируса на экономику. Об этом министр здравоохранения сообщил во время выступления в Совете Федерации на открытии весенней сессии верхней палаты парламента.
Новая коронавирусная инфекция ознаменовала собой не только новый этап развития здравоохранения как отрасли, но и макроэкономическое понятие.... Коронавирусная инфекция значительно поменяла ландшафт в целом экономики в стране и в мире
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от коронавируса.
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