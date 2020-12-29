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Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от коронавируса
Сегодня, 10:52
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matveyvn

Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от коронавируса

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В министерство были направлены все необходимые документы.

Центр Чумакова подал документы в Минздрав для регистрации вакцины от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора центра Айдара Ишмухаметова.

Он рассказал, что в министерство были направлены все необходимые документы. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что теперь в России будет зарегистрировано три вакцины, которые созданы по разным технологиям.

Что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Ранее мы писали, что регистрация третьей российской вакцины от COVID-19 ожидается в феврале.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина от коронавируса, минздрав, центр чумакова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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