Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от коронавируса

Центр Чумакова подал документы в Минздрав для регистрации вакцины от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора центра Айдара Ишмухаметова.
Он рассказал, что в министерство были направлены все необходимые документы. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что теперь в России будет зарегистрировано три вакцины, которые созданы по разным технологиям.
Что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России
Ранее мы писали, что регистрация третьей российской вакцины от COVID-19 ожидается в феврале.
Фото: Piter.tv
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