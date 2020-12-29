Центр Чумакова подал документы для регистрации вакцины от коронавируса

В министерство были направлены все необходимые документы.

Центр Чумакова подал документы в Минздрав для регистрации вакцины от коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора центра Айдара Ишмухаметова.

Он рассказал, что в министерство были направлены все необходимые документы. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что теперь в России будет зарегистрировано три вакцины, которые созданы по разным технологиям.

Что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Ранее мы писали, что регистрация третьей российской вакцины от COVID-19 ожидается в феврале.

Фото: Piter.tv