Михаил Мурашко рассказал об объеме гражданского оборота вакцины "Спутник V". Об этом глава министерства здравоохранения сообщил на селекторном совещании с региональными представителями. Чиновник уточнил, что в гражданские оборот введено более 375 тысяч доз вакцины.
На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V"
Михаил Мурашко, глава Минздрава России
Мурашко заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции началась во всех регионах.
Фото: Минздрав России
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