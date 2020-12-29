Минздрав ввел в гражданский оборот более 375 тысяч препарата "Спутник V".

Михаил Мурашко рассказал об объеме гражданского оборота вакцины "Спутник V". Об этом глава министерства здравоохранения сообщил на селекторном совещании с региональными представителями. Чиновник уточнил, что в гражданские оборот введено более 375 тысяч доз вакцины.

На этой неделе в гражданский оборот введено уже более 375 тысяч двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V" Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции началась во всех регионах.

Фото: Минздрав России