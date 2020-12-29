До конца января в субъекты РФ поступило около двух миллионов доз вакцины от коронавируса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции началась во всех регионах. Заявление он сделал на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Вакцинация против коронавирусной инфекции сегодня проводится во всех регионах страны. Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ

Он отметил, что до конца января в субъекты РФ поступило около двух миллионов доз вакцины от коронавируса. Снабжение, отметил глава Минздрава, идёт по штатному графику.

Также Мурашко сообщил, что вакцинацию на территории России имеют право проводить 2,2 тысячи медицинских организаций. При этом число лечащихся от COVID-19 в России сократилось на 6,6%, свободными остаются 25% коек для больных коронавирусом.

Ранее Минздрав Украины заявил, что не планирует закупать российские ПЦР-тесты.

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