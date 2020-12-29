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В России выделят 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19
Сегодня, 11:49
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lesjasap

В России выделят 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19

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Правительство РФ уже приняло соответствующее решение.

В России выделят 2,7 миллиарда рублей на лекарства от COVID-19. Об этом на расширенном совещании комитета по социальной политике Совета Федерации рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. Чиновник уточнил, что решение о предоставлении денежных средств на медицинские препараты для амбулаторных пациентов с коронавирусом уже подготовлено.

В том числе сейчас подготовлено на четверг принятие решения о дополнительных средствах для регионов 2,7 миллиарда рублей именно на амбулаторное обеспечение

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Мурашко: фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска.

Фото: Совет Федерации

Теги: лекарства, минздрав, михаил мурашко, совет федерации, социальная политика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Blentee Browimb
Сегодня 12:24

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