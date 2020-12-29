Мурашко: фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска

Глава Минздрава объяснил, что проект завершает регистрацию.

Михаил Мурашко сообщил, что фонд "Круг добра" находится на финальной стадии запуска. Об этом глава министерства здравоохранения сообщил на расширенном заседании комитета по социальной политике Совета Федерации. Чиновник напомнил, что фонд будет поддерживать детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Сейчас проект находится на этапе регистрации.

Создан федеральный фонд по поддержке детей с тяжелыми жизнеугрожающими состояниями "Круг добра", и сейчас идет его регистрация. Руководство фонда утверждено, поэтому сейчас средства предусмотрены в бюджете. Идет финальная стадия его включения в работу Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Напомним, что фонд создано по указу президента Владимира Путина. Приоритетной задачей "Круга добра" будет реализация механизма организации и финансового обеспечения медицинской помощи и лекарственных препаратов нуждающимся детям, в том числе с редкими заболеваниями. В попечительский совет фонда вошли Леонид Рошаль, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Нюта Федермессер.

Мурашко: в 2020 году в России удалось добиться снижения продаж алкоголя на 3%.

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