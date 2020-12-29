Мурашко: в 2020 году в России удалось добиться снижения продаж алкоголя на 3%

Также фиксируется сокращение продаж сигарет.

Михаил Мурашко сообщил, что в 2020 году в России удалось добиться снижения продаж алкоголя на три процента. Об этом министр российского здравоохранения рассказал членам комитета по социальной политике Совета Федерации на расширенном собрании. По сведениям чиновника, также по стране сократилась продажа сигарет и папирос. Это привело к снижению числа неинфекционных заболеваний, связанных с приверженностью к табаку.

Мы перешли в новый формат, отвечая на вопросы и вызовы национальной безопасности, мы приняли план по реализации стратегии, принятой в 2019 году. Это такие ключевые направления, как укрепление общественного здоровья Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Мурашко заявил о снижении летальности от COVID-19.

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