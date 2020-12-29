Михаил Мурашко заявил о снижении летальности от COVID-19. По информации от министра здравоохранения России, с апреля 2020 года до сегодняшнего дня показатель по смертности от коронавируса медики смогли снизить более чем в три раза.Такую статистику членам комитета по социальной политике Совета Федерации предоставил глава профильного ведомства.
Все было выстроено по принципу единых подходов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить, начиная с апреля месяца до настоящего дня - более чем в три раза
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Чиновник добавил, что для пациентов с коронавирусной инфекцией по стране развернуто более 270 тысяч коек. Из них около 31 тысячи - реанимационные.
Мурашко рассказал, сколько выплатили медикам за борьбу с COVID-19.
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