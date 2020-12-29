ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире. Об этом официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович сообщила в интервью журналистам телеканала "Россия-24". По мнению эксперта, проблема связана с неравенством в мировом сообществе.
Конечно, нехватка вакцины во всем мире огромная. Если сейчас посмотрим, вакцины доступны в странах с высокой степенью дохода, что приводит к большому неравенству
Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ
Мелита Вуйнович будет прививаться от коронавируса на территории России.
Видео: YouTube / Россия 24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все