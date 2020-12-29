Мелита Вуйнович будет прививаться от коронавируса в РФ

Представитель ВОЗ в России рассказала о собственных планах по вакцинированию.

Мелита Вуйнович будет прививаться от коронавируса в России. Представитель Всемирной организации здравоохранения сообщила журналистам телеканала "Россия-24" о том, что намерена пройти вакцинацию от COVID-19 в нашей стране.

Я планирую вакцинироваться сразу, когда это будет возможно, в России Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в РФ

Напомним, что мировая пандемия коронавирусной инфекции объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года. Мелита Вуйнович считает, что сообществу следует понять, что в текущем 2021 году распространение COVID-19 продолжится.

ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ.

Видео: YouTube / Россия 24