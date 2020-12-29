ВОЗ заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в РФ

Мелита Вуйнович рассказала о статистике по новым инфицированным COVID-19 в России.

Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" рассказал официальный представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Эксперт отметила, что складывающаяся эпидемиологическая обстановка обнадеживает, но пока что рано расслабляться.

Постоянное снижение числа новых случаев заражения прослеживается в течение последних 20 дней. Обнадеживает, что идем к спаду и контролируем эпидемию. Но число пока еще остается высоким Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России

Ранее аналогичные данные привел Михаил Мурашко. Глава Минздрава РФ рассказал, что сейчас по стране наблюдается уменьшение числа новых зараженных. Он связал этот тренд с началом массовой вакцинации населения от коронавируса.

В ВОЗ допустили, что COVID-19 станет сезонной болезнью.