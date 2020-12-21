Вуйнович заявила, что странам нужно самостоятельно проанализировать ситуацию.

В ВОЗ заявили, что пока нет данных о влиянии нового штамма COVID-19 на смертность. Об этом рассказала представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По её словам, данные, полученные от британских учёных, говорят о том, что мутация вируса в Великобритании сделала его более заразным.

Сейчас нет доказательств, нет достаточных данных, чтобы сказать, что он влияет на патогенность, на тяжесть заболевания. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России

Она подчеркнула, что также нет информации о том, как новый штамм коронавируса сказывается на смертности.

Вуйнович заявила, что странам нужно самостоятельно проанализировать ситуацию с мутацией коронавируса, оценить риски и принять решение о том — нужно ли ограничивать авиасообщение с Великобританией. По её словам, специальной рекомендации по этому вопросу нет.

Ранее ВОЗ оценила заявление властей Британии о новом штамме COVID-19. Лондон будет предоставлять необходимую информацию об анализах и текущих исследованиях нового штамма. Известно, что новая мутация COVID-19 быстро передается и наиболее опасна.

Видео: Youtube/Россия 24