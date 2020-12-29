Нужно проследить — как долго вакцины могут обеспечить иммунитет.

В ВОЗ допустили, что COVID-19 станет сезонной болезнью. С заявлением выступила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По её словам, в данном случае всё будет зависеть от эффективности массовой вакцинации. При этом даже наличие сильного препарата не может гарантировать, что человечество избавится от вируса.

Предпосылки есть, но для однозначного ответа надо понаблюдать несколько сезонов. Мелита Вуйнович, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России

Она отметила, что нужно проследить — как долго вакцины могут обеспечить иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации.

По мнению Вуйнович, коронавирус в будущем станет сезонным заболеванием с низким уровнем угрозы.

Ранее биолог оценила распространение "британского" штамма коронавируса в РФ.

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