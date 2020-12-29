Биолог оценила распространение "британского" штамма коронавируса в РФ

В случае с британской мутацией период заражения может сократиться.

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила распространение "британского" штамма коронавируса в РФ. Она считает, что он может стать самой распространённой формой мутации COVID-19 в России.

По её словам, "британский штамм" заразнее на 56%, чем обнаруженный ранее.

Американский центр CDC дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона

При этом, отметила биолог, в случае с британской мутацией период заражения может сократиться, однако будет раньше предыдущего захватывать новых носителей.

Ранее мы писали, что в ВОЗ намерены продолжать изучение вопроса о подтверждении вакцинации от COVID-19.

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