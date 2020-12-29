В ВОЗ намерены продолжать изучение вопроса о подтверждении вакцинации от COVID-19

Тарик Яшаревич рассказал о позиции ВОЗ по вопросу подтверждения вакцинации при совершении зарубежных поездок.

Во Всемирной организации здравоохранения намерены продолжать изучение вопроса о подтверждении вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал журналистам ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич. По данным эксперта, анализируются правовые, научные и этические аспекты подтверждения данных о вакцинации при совершении зарубежных поездок.

Спикер ответил на вопрос о том, как в организации относятся к тому, что вакцинировавшимся людям могут выдавать специальные сертификаты. Яшаревич призвал различать доказательства вакцинации при поездках и сертификат вакцинации.

ВОЗ в настоящее время исследует, как обычную запись о прививках можно делать в электронном виде Тарик Яшаревич, официальный представитель ВОЗ

В Комитете ВОЗ по чрезвычайным ситуациям добавили, что эксперты рекомендовали странам не требовать от въезжающих на территорию страны путешественников доказательства вакцинации. Такое решение приняли 18 специалистов и 12 советников ВОЗ. Постановление мотивировано тем, что влияние вакцин на снижение распространение коронавируса еще не изучено, а наличие вакцин в мире сейчас "слишком ограничено".

Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного доступа к вакцине от коронавируса.

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