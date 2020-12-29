ВОЗ допустила введение иммунных паспортов

Когда это произойдет, пока не известно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19. С таким заявлением выступил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Комитет ВОЗ ранее выступил против паспортов вакцинации у туристов.

Если вы посмотрите на рекомендации чрезвычайного комитета относительно подтверждения вакцинации для путешественников за рубеж, то там сказано "на данный момент". Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения

Райан считает, что комитет пока что не вводит барьер для передвижений, пока не появится больше вакцин и больше данных, связанных с ними. Поэтому со временем могут появиться причины ввести паспорта вакцинации.

Видео: WHO