Комитет ВОЗ выступил против паспортов вакцинации у туристов

Эксперты не уверены, в какой степени вакцинация снижает риск передачи коронавируса.

В пятницу, 15 января, комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса высказался против обязательной вакцинации для туристов и требования наличия иммунитета при международных поездках. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно опубликованным рекомендациям ВОЗ, не следует вводить требования доказательства вакцинации как условия въезда в какую-либо страну. Специалисты напомнили, что до сих пор не ясно, в какой степени вакцинация снижает риск передачи коронавируса.

Также отмечается, что граждане России могут сделать прививку только отечественной вакциной "Спутник V".

Ранее мы писали, что в Смольном назвали число привитых петербуржцев, которые остановят пандемию.

Фото: Piter.TV