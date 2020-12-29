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Комитет ВОЗ выступил против паспортов вакцинации у туристов
Сегодня, 20:53
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smirenny

Комитет ВОЗ выступил против паспортов вакцинации у туристов

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Эксперты не уверены, в какой степени вакцинация снижает риск передачи коронавируса.

В пятницу, 15 января, комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса высказался против обязательной вакцинации для туристов и требования наличия иммунитета при международных поездках. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно опубликованным рекомендациям ВОЗ, не следует вводить требования доказательства вакцинации как условия въезда в какую-либо страну. Специалисты напомнили, что до сих пор не ясно, в какой степени вакцинация снижает риск передачи коронавируса. 

Также отмечается, что граждане России могут сделать прививку только отечественной вакциной "Спутник V". 

Ранее мы писали, что в Смольном назвали число привитых петербуржцев, которые остановят пандемию.

Фото: Piter.TV

Теги: комитет воз, коронавирус, прививка от коронавируса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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