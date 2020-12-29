В Смольном назвали число привитых петербуржцев, которые остановят пандемию

Вице-губернатор Олег Эргашев уверен, чтобы предотвратить распространение коронавируса, нужно привить от полутора миллионов человек.

В пятницу, 15 января, вице-губернатор Олег Эргашев эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что в Северной столице полным ходом идет вакцинация против коронавируса. На данный момент прививку получают те, кто чаще контактирует с людьми. В скором времени объемы вакцинации расширят.

Эргашев заявил, чтобы прервать распространение коронавирусной инфекции, необходимо привить от полутора миллионов до трех с половиной миллионов человек. Он отметил, что число прививочных пунктов будет таким же, как при вакцинации против гриппа. Чиновник уточнил, что количество пунктов планируют увеличивать за счет создания таких пунктов на промышленных предприятиях.

Ранее мы писали, что медучреждения уведомят Смольный о готовности участвовать в проведении вакцинации.

Фото: Piter.TV