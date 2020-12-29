Медучреждения уведомят Смольный о готовности участвовать в проведении вакцинации

Участвовать в вакцинации смогут организации негосударственной формы собственности.

В четверг, 14 января, по информации межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), комитет по здравоохранению попросил федеральные и частные медицинские организации уведомить о готовности участвовать в проведении вакцинации.

Для того, чтобы у учреждений появилась возможность ставить прививку, организация должна иметь лицензию не только на медицинскую деятельность, но и на вакцинацию. Также больница должна находиться в Федеральном регистре медицинских организаций и медицинских работников.

В Смольном отметили, что к вечеру 13 января прививку от коронавируса поставили 18 477 человек, из них 1 795 закончили цикл вакцинации. Также Петербург получил 42 692 дозы вакцины, 27 392 из них доставили в поликлиники.

Ранее мы писали, что петербургские учреждения службы крови заготовили более 708 л антиковидной плазмы.

Фото: Piter.TV