Петербургские учреждения службы крови заготовили более 708 л антиковидной плазмы

Больше половины уже выделены для лечебных учреждений.

В четверг, 14 января, по информации межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), учреждения службы крови заготовили более 708 литров антиковидной плазмы.

Заготовка производилась с 7 мая по 30 декабря 2020 года. Отмечается, что 467 литров уже выдано в 10 больниц города. Горожане провели 1200 донаций, некоторые доноры сдали плазму более 5 раз.

Напомним, что в середине лета власти Петербурга предложили платить донорам антиковидной плазмы. Сдать кровь могли люди, которые перенесли заболевание COVID-19.

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Фото: Piter.TV