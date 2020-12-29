  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кота, заболевшего коронавирусом, обследовали в Петербурге
Сегодня, 20:53
50
smirenny

Кота, заболевшего коронавирусом, обследовали в Петербурге

0 0

В России это первое исследование вируса у животного.

В четверг, 14 января, в Петербурге специалисты впервые в России обследовали кота, заболевшего коронавирусом. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева..

Ученые отметили, что кот заразился от хозяев и уже идет на поправку, коронавирус протекает в легкой форме. Специалисты убеждены, что животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку. 

У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи

отметили врачи.

Ранее мы писали, что Смольный начнет думать над снятием COVID-ограничений со следующей недели. 

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, коронавирус у животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии