Кота, заболевшего коронавирусом, обследовали в Петербурге

В России это первое исследование вируса у животного.

В четверг, 14 января, в Петербурге специалисты впервые в России обследовали кота, заболевшего коронавирусом. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева..

Ученые отметили, что кот заразился от хозяев и уже идет на поправку, коронавирус протекает в легкой форме. Специалисты убеждены, что животные не способны передавать вирус ни друг другу, ни человеку.

У животного поднялась температура, наблюдались апатия и отказ от пищи отметили врачи.

Ранее мы писали, что Смольный начнет думать над снятием COVID-ограничений со следующей недели.

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