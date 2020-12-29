Смольный начнет думать над снятием COVID-ограничений со следующей недели

Прежде чем отменять ограничения, необходимо посмотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Со следующей недели, после 20 января, чиновники Петербурга начнут обдумывать ситуацию с коронавирусными ограничениями, сообщила "Фонтанка".

Ранее губернатор внес изменения в постановление № 121, что разрешило петербургским театрам с субботы, 16 января, заполнять зрительные залы не на 25%, а на 50%. Рестораторы и кинотеатры так же попросили ослабить ограничения, однако в Смольном уверены, что, прежде чем снимать ограничения, нужно войти в рабочий режим после праздников и посмотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Ранее мы писали, что беременным и кормящим грудью мамам запретили идти на вакцинацию.

Фото: Piter.TV