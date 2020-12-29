Беременным и кормящим грудью мамам запретили идти на вакцинацию

Напомним, что на данный момент в Петербурге действуют 70 прививочных пунктов.

В четверг, 14 января, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с "Невскими новостями" рассказал, что беременным стоит хорошо подумать, прежде чем идти в прививочный пункт.

На данный момент идет вакцинация медиков, социальных работников, учителей, сотрудников силовых структур, представителей средств массовой информации и петербуржцев старше 60 лет, имеющих хронические заболевания. Позже перечень категорий лиц, подлежащих вакцинации, расширят. Отмечается, что беременность и период лактации являются противопоказаниями к вакцинации. Инфекционист отметил, что жесткое противопоказание действует как для "Спутника V", так и для "ЭпиВакКорона".

Ответственность в случае применения препарата для беременных ложится на них самих. При этом женщина рискует не только своим здоровьем, но и здоровьем будущего ребенка. Это связано с тем, что исследований воздействия данных препаратов на эмбрион не проводилось.

Ранее мы писали, что Беглов заявил, что число желающих пройти вакцинацию от коронавируса растёт.

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